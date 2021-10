Il 37.enne responsabile dell’assalto con arco e frecce in Norvegia è stato consegnato ai servizi sanitari «dopo una valutazione delle sue condizioni». Lo ha riferito la procura, precisando che «è stato curato dai servizi sanitari ieri sera a seguito di una valutazione del suo stato di salute».

Un giudice dovrebbe pronunciarsi oggi sulla custodia cautelare di Espen Andersen Brathen, che ha ammesso di aver ucciso cinque persone e ferito altre tre mercoledì a Kongsberg, nel sud est del Paese. In caso di decisione positiva, non sarà portato in carcere ma lasciato sotto la responsabilità dei medici, ha detto la pm Ann Iren Svane Mathiassen.