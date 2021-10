Nikolas Cruz, il killer del liceo di Parkland, in Florida, che nel 2018 ha ucciso 17 studenti e membri dello staff, si è dichiarato colpevole e ha detto di essere «molto dispiaciuto» per quello che ha fatto.

Il 23.enne si è dichiarato colpevole di 17 capi di imputazione per omicidio di primo grado e 17 per tentato omicidio (per coloro che sono stati feriti) per il massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School (la sua ex scuola) nel giorno di San Valentino.