Messaggi di congratulazioni per l’anniversario dell’indipendenza sono stati inviati alla dirigenza di Pristina fra gli altri dal segretario di stato americano Mike Pompeo e dal presidente albanese Iljir Meta. Di tutt’altro tenore la posizione di Belgrado, che non riconosce l’indipendenza di quella che continua a considerare una provincia meridionale della Serbia a maggioranza albanese. Per Marko Djuric, capo dell’Ufficio governativo serbo per il Kosovo, con la proclamazione dell’indipendenza 12 anni fa è stato calpestato il diritto internazionale, mortificata la Carta delle Nazioni Unite che sancisce l’uguaglianza sovrana di tutti gli stati membri e vieta cambiamenti dell’integrità territoriale.