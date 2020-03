Il primo ministro britannico Boris Johnson, in isolamento a Downing Street dopo essere risultato positivo al coronavirus, sta accusando «sintomi lievi» e «continua a guidare gli sforzi del Governo» nel contrastare l’epidemia. «Questa mattina si è collegato in videoconferenza», ha specificato il ministro britannico per il Commercio, Alok Sharma, che presiede il briefing quotidiano a Londra per gli aggiornamenti sull’emergenza.

Durissime le critiche all’operato del Governo britannico da parte di Richard Horton, direttore di della prestigiosa rivista scientifica Lancet, che ha definito la strategia di contenimento del coronavirus «uno scandalo nazionale» che si poteva evitare. Horton nel suo editoriale sottolinea che «non dovremmo essere nella posizione in cui siamo adesso», spiegando che «L’ultima settimana di gennaio sapevamo quello che sarebbe venuto. Abbiamo sprecato febbraio quando avremmo potuto agire. Tempo in cui avremmo potuto moltiplicare i test. Tempo in cui avremmo potuto procurarci materiale protettivo. Non l’abbiamo fatto». Della stessa opinione i numerosi operatori sanitari al fronte, che hanno parlato di «atteggiamento criminale» del Governo. Il direttore del Lancet fa notare inoltre che «la strategia del Governo è fallita, in parte perché i ministri, per ragioni che rimangono opache, non hanno seguito subito i consigli dell’Oms di fare test a ripetizione su ogni caso sospetto, di isolare e di applicare la quarantena. Il Governo adesso ha un piano di soppressione della Covid-19, ma è stato approntato troppo tardi, lasciando l’Nhs (il servizio sanitario pubblico britannico, ndr) completamente impreparato».