Fox ed altri media conservatori attaccano Joe Biden per quella che a loro avviso è la sua ultima gaffe, anche se appare più un lapsus che lo stesso Biden ha corretto subito.

A finire sotto i riflettori è un passaggio del suo discorso per il Veteran’s Day, ieri al cimitero nazionale di Arlington, postato anche su Twitter da Eric Trump, il figlio dell’ex presidente, che si chiede retoricamente «Biden ha appena detto ciò che penso abbia detto?!».

Il presidente USA ha citato il defunto giocatore di baseball Satchel Paige come «il grande negro» (’the great negro’), prima di correggersi dicendo «il pitcher (il lanciatore, ndr) della Negro League», che giocò nella Lega formata da giocatori di baseball afroamericani negli anni ‘20 prima di diventare famoso nella Major league (dove prima i neri non erano ammessi).

Biden lo ha evocato per dire che ha adottato la stessa «attitudine» di Paige, che quando lanciò la palla della vittoria contro Chicago a 47 anni risposte così ai giornalisti che gli chiedevano come si sentisse: «Io la vedo così. Quanti anni avresti se non sapessi quanti anni hai?».