Il leader invisibile, il capo supremo dei talebani, si è infine materializzato. Il mullah Hibatullah Akhundzada ha fatto la sua prima apparizione pubblica ieri sera a Kandahar, sua città natale e roccaforte storica nell’Afghanistan meridionale, nel corso di una cerimonia nella madrassa Jamia Darul Aloom Hakimia.

Ma il suo volto resta quello che si conosce dalla foto del 2016, la più recente delle pochissime in circolazione, turbante bianco, barba scura con qualche filo grigio, espressione enigmatica.

A Kandahar non erano infatti consentiti foto e video, solo una registrazione audio di 10 minuti, condivisa sui canali social dei talebani, e un messaggio del governo di Kabul nel quale si afferma che «il comandante dei credenti, lo sceicco Hibatullah Akhundzada, è apparso in un grande raduno presso la famosa madrassa Hakimiya e ha parlato per dieci minuti con i valorosi soldati e discepoli», dopo essere arrivato nella madrassa con un convoglio di due auto protetto da misure di massima sicurezza.

In ogni caso sono state smentite tutte le speculazioni che lo davano per morto, alimentate oltre che dalla sua invisibilità, dal precedente del fondatore e primo leader supremo dei talebani, il mullah Omar, la cui morte non era stata confermata per anni.

Il 7 settembre, al momento della presentazione del governo dei talebani dopo la presa di Kabul in agosto, Akhundzada si era limitato a indicare in un comunicato scritto la sua priorità: l’imposizione «delle regole islamiche e della sharia», la legge coranica. Il governatore talebano di Kandahar, Yussef Wafa, ha comunque chiarito di essere stato e di essere in costante contatto con lui.

Nominato leader supremo dopo la morte del suo predecessore, il mullah Akthtar Mansour, ucciso nel 2016 da un attacco di droni americani, Akhundzada ha fatto del low profile la sua cifra. Per ragioni di sicurezza, certo, ma anche perché si trova molto meglio nei panni del burattinaio che in quelli del capopopolo da prediche del venerdì o di comandante militare.

Sin dal primo Emirato islamico è stato uno dei principali autori delle fatwa dei talebani e da capo del sistema di giustizia ha avuto un ruolo chiave nell’abolizione dei diritti delle donne e nell’imposizione delle punizioni corporali, dalla lapidazione al taglio degli arti per i ladri.

Dopo l’11 settembre fuggì in Pakistan, dove ha guidato una moschea e una madrassa per una quindicina d’anni. Il rientro in Afghanistan è avvolto nel mistero ma viene dato a Kandahar da qualche anno. Originario di una famiglia ultraconservatrice pashtun della città, di età imprecisata ma probabilmente attorno ai 60 anni, gli vengono riconosciute doti di mediazione tra le varie anime dei talebani e non solo.

Akhundzada ha ottenuto un appoggio nient’affatto scontato da parte del capo di al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. L’erede di Osama bin Laden l’ha definito «l’emiro dei fedeli», riconoscimento che ne ha amplificato la popolarità.

