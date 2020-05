In quell’area in 5 anni (2015 - inizio 2020) ci sono stati in media meno di 4 casi l’anno di malattia di Kawasaki, contro ben 10 casi di malattia tra il 18 febbraio e il 20 Aprile, pari a 30 volte di più del consueto. Otto dei 10 bambini ammalatisi tra febbraio e aprile sono risultati positivi al coronavirus, ma gli autori ipotizzano che i due casi rimanenti siano in realtà dei falsi negativi (cioè il test di diagnosi per il SARS-CoV-2 non ha funzionato su di loro). Inoltre rispetto alla casistica dei 5 anni precedenti, i 10 casi sono risultati in media più gravi, con più complicanze a livello cardiaco e anche l’età media dei pazienti è diversa dal consueto.