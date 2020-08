Il primo ministro libanese Hassan Diab, in un breve discorso televisivo, ha fatto appello agli aiuti internazionali affermando che «stiamo assistendo a una vera catastrofe». Lo riferisce il quotidiano libanese An-nahar. Il presidente Michel Aoun, da parte sua, ha convocato per oggi un incontro con il governo, auspicando una indagine che individui i responsabili e che siano puniti.

Presidenza e governo hanno poi assicurato che faranno il possibile per accogliere gli sfollati e per individuare forme di compenso per chi abbia subito danni alle proprietà.