L’ultima ardita scommessa di Boris Johnson fa discutere. È polemica in Gran Bretagna per la decisione del premier di eliminare gran parte delle restrizioni imposte durante la pandemia, nonostante l’aumento esponenziale dei contagi. Lo stesso Governo si attende un aumento dei casi a oltre 100mila al giorno il mese prossimo, il quadruplo dei contagi attuali e un numero superiore al record precedente di 81mila casi al giorno a fine dicembre.

Dal 19 luglio gli inglesi non saranno più obbligati a indossare la mascherina in locali e negozi, potranno radunarsi senza limiti numerici e non dovranno più rispettare il distanziamento sociale. Riapriranno perfino discoteche e nightclub. La ragione, ha spiegato il premier, è che il successo del programma di vaccinazione di massa difenderà gran parte della...