Un liquore artigianale. Alle mele. Diciamo una vodka. Con un piccolo, ma significativo particolare. I frutti alla base del preparato – chiamato giustamente Atomik – vengono coltivati vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Ma attenzione, la notizia è un’altra: pochi giorni fa, la Chernobyl Spirit Company ha rivelato che 1.500 bottiglie della bevanda, lo scorso 19 marzo, sono state confiscate dalle autorità e «rigirate» alla procura di Kiev. Gli agenti hanno intercettato un camion con il carico in una distilleria dei Carpazi. Atomik, spiegano con forza i produttori, è il primo bene di consumo prodotto a Chernobyl dal terribile disastro nucleare del 1986. Sempre i produttori, intervistati dalla BBC, raccontano di non sapere come mai il carico sia stato confiscato. Al riguardo, è in corso un’indagine dei servizi segreti ucraini. Le casse di liquore erano destinate al Regno Unito. «Sembra – spiega Jim Smith, uno scienziato che ha passato diversi anni a studiare la zona di esclusione prima, appunto, di fondare la compagnia assieme a dei colleghi – che ci stiano accusando di aver usato timbri ucraini. Ma la cosa non ha nessun senso, dal momento che queste bottiglie sono destinate al Regno Unito e dunque sono etichettate con timbri validi per le accise del Regno Unito».