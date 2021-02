La proroga della restrizioni in Olanda ha provocato molti malumori, tra i ristoratori, ma anche nei quartieri a luci rosse. Le lavoratrici del sesso hanno annunciato che martedì prossimo si raduneranno di fronte al Parlamento all’Aja per protestare contro le autorità.

Insieme al prolungamento del coprifuoco e alla conferma della chiusura di bar, caffè e ristoranti, il governo ha decretato un allentamento per la maggior parte delle cosiddette professioni di contatto, consentendo la riapertura di parrucchieri e saloni di massaggi dal 3 marzo. Niente da fare invece per le lavoratrici del sesso, che non possono esercitare da dicembre e non potranno riprendere a causa della «natura specifica del lavoro, che comporta contatti molto stretti», aveva spiegato il premier Rutte.