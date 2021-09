Il lockdown in vigore nella capitale australiana Canberra è stato prorogato fino a metà ottobre. I circa 400.000 residenti di Canberra sono già stati costretti a restare in casa per un mese dopo la scoperta di un primo caso di COVID-19 in città. Il focolaio, legato alla variante Delta, rimane limitato, con 252 casi attivi a oggi e 276 persone guarite.