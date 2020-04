Le misure di lockdown dovrebbero durare almeno 44 giorni per essere efficaci. Lo hanno calcolato gli esperti della University of Southern California in uno studio pubblicato sulla rivista Ssrn basato sulle curve epidemiche di 36 Paesi e 50 Stati Usa. Gli autori hanno analizzato la diffusione della malattia nei diversi contesti, concentrandosi sul tasso di crescita quotidiana e sul tasso di raddoppio del numero dei casi. Secondo il modello elaborato, una volta che le misure più aggressive sono in campo servono almeno tre settimane per raggiungere una crescita dei casi inferiore al 10% e un tempo di raddoppio di sette giorni, un mese per avere una crescita dell’1% e un tempo di raddoppio di 70 giorni, mentre al quarantacinquesimo giorno la crescita è dello 0,1% e il raddoppio è in 700 giorni, con l’infezione che quindi ormai è contenuta.