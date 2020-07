Non solo strade e piazze silenziose, il lockdown indotto dalla pandemia di COVID-19 ha ridotto anche il rumore sismico della Terra, fino a dimezzarlo. Lo sostiene lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Science, che coinvolge 66 istituzioni di 27 Paesi.

La ricerca è basata sui dati raccolti da 268 stazioni sismiche installate in 117 Paesi. «Abbiamo potuto evidenziare come negli ultimi mesi l’ampiezza del rumore sismico si sia ridotta in molti Paesi rispetto ai valori medi degli ultimi anni, mostrando un’ondata di attenuazione che, seguendo le tempistiche del lockdown nelle varie aree del pianeta, si è mossa dalla Cina, all’Italia e al resto del mondo», ha spiegato il ricercatore italiano, Flavio Cannavò, tra gli autori dello studio.