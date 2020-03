Il museo del Louvre di Parigi resta chiuso: i dipendenti in assemblea hanno votato per il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro nel timore dell’epidemia di Coronavirus. Il museo più visitato al mondo è chiuso da ieri, quando centinaia di turisti hanno atteso invano di poter entrare.

Una chiusura della Tour Eiffel «non è invece all’ordine del giorno attualmente», secondo la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. «La Tour Eiffel non è un luogo chiuso - ha detto la Hidalgo in una intervista all’emittente LCI - ci sono gli ascensori ma è un posto all’aria aperta. Il Louvre à un posto che accoglie più di 5.000 persone al giorno, è il museo più visitato al mondo. Non è così per i nostri altri musei».