Il Lussemburgo diventerà il primo Paese in Europa a legalizzare la produzione ed il consumo di marijuana, per contrastare il mercato illegale. Il governo ha annunciato che i maggiorenni potranno coltivare fino a quattro piante di cannabis nelle loro case o nei giardini per uso personale. E sarà consentito il commercio di semi senza alcun limite di quantità o di livello di tetraidrocannabinolo (THC), il principio psicoattivo. Lo riporta il Guardian.