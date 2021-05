I vaccini, prodotti dal Serum Institute of India con scadenza il 13 aprile, erano stati consegnati al Malawi il 26 marzo, scrive la Bbc, in un lotto di un totale di 102 mila dosi. Il sito del giornale locale Nation Online ha pubblicato su Twitter le fotografie delle dosi bruciate in un inceneritore nell’ospedale centrale Kamuzu, nella capitale Lilongwe.