Ancora morti e distruzione, in Brasile, per il maltempo che ha colpito con particolare gravità lo Stato sud-orientale di Minas Gerais: qui il bilancio delle vittime da ieri è salito a 24.

Il numero non comprende tuttavia i dieci decessi causati sabato scorso dal crollo di un pezzo di scogliera su una barca turistica nel lago di Capitolio, a 284 km dal capoluogo, Belo Horizonte. Le cause della tragedia sono ancora in via di determinazione, ma le autorità statali hanno già anticipato che parte della parete rocciosa potrebbe essere crollata a causa dell’azione delle acque.