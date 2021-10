Il maltempo annunciato tra il Savonese e il Genovesato con duplice allerta (arancione e poi rosso nel pomeriggio) sta insistendo soprattutto sul Savonese dove sono esondati i torrenti Letimbro in località Santuario e l’Erro a Pontinvrea. Chiuso il tratto dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l’A10 e chiusa al traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona. A Savona in via precauzionale sono stati interdetti al traffico i ponti, sono allagate alcune strade in città: due sono state chiuse al traffico.

Allerta arancione nel Verbano Cusio Ossola

Allerta arancione per il maltempo delle prossime 24 ore in tutta la provincia di Verbano-Cusio-Ossola (VCO). Dalle 19 sono previste piogge intense. Arpa Piemonte ha elevato il rischio di criticità da ordinario a moderato: si temono limitate esondazioni sul territorio e l’attivazione di nuove frane. Sui siti dei Comuni del Verbano Cusio Ossola il livello di allerta è diventato arancione. Al momento le precipitazioni sono moderate ma si prevede un peggioramento in serata. «La nostra Protezione civile è stata allertata, abbiamo aperto stamattina il centro operativo di Fondotoce per seguire l’evoluzione del maltempo nelle prossime ore» dice Francesco Cotti, responsabile della Protezione civile nel VCO.

Allerta rossa in Piemonte

L’allerta maltempo in Piemonte diventa rossa. Nell’ultimo aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la criticità prevista per il maltempo diventa massima in un’area a sud est, nei bacini dei fiumi Belbo e Bormida, e, domani anche a nord, nell’Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola. Allerta arancione anche in Valle Tanaro, tra Cuneo ed Alessandria, sulla pianura settentrionale, in valle Scrivia (Alessandria) e nelle vallate Sesia (Vercelli), Cervo (Biella) e Chiusella (Torino). I fenomeni più intensi sono previsti tra la serata di oggi e la mattinata di domani.

