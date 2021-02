Tra gli Stati arabi e i palestinesi, che per decenni hanno additato Israele come il nemico per antonomasia, sta prendendo a poco a poco piede un approccio più collaborativo: d’interesse economico, scientifico (vedi l’emergenza COVID), tecnologico e generalmente improntato alla crescita della società. Pur con tutti i limiti dettati da secoli di condizionamenti religiosi e quindi da contrapposizioni reciproche più o meno marcate. Il tema è stato affrontato nel webinar «Israele e il Medio_Oriente nel 2021» con relatore Uzi Rabi, professore del Centro Moshe Dayan, in collaborazione con l’Università di Tel Aviv - Swiss Friends, l’Associazione Svizzera-Israele (ASI)_a Ginevra e l’Ambasciata israeliana a Berna, con la partecipazione dell’ambasciatore Jacob Keidar.

Oggi in Medio Oriente, ha osservato Uzi Rabi, «il vuoto che hanno lasciato dietro gli Stati arabi è stato riempito dall’Iran e dalla Turchia». Sono questi due Paesi - ha affermato - che con i loro regimi costituiscono «la vera minaccia per Israele e per tutto il Medio Oriente». L’egemonia di Teheran e del governo teocratico degli ayatollah è una sorta di «bomba a orologeria», ha detto, da cui tutti gli Stati arabi e Israele si devono guardare. «Lo sappiamo tutti che l’Iran finanzia il terrorismo internazionale», ha rimarcato l’esperto. Per questa ragione «Israele deve restare vigile». In parallelo sarebbero «molto preoccupanti» anche i segnali espansionistici provenienti dalla Turchia, che grazie a un satrapo come Erdogan «intende estendere i suoi tentacoli il più possibile nei Paesi arabi più deboli (si pensi al confinamento dei curdi in Siria)». I nuovi scenari geopolitici, insomma, mostrano come la presenza di Ankara sia in crescita, dall’Iraq alla Siria alla Libia, e come sia l’Iran che la Turchia siano nazioni che hanno sviluppato un «grosso appetito di potere che minaccia anche le monarchie degli Stati del Golfo».