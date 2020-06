Sono tre i messaggi WhatsApp che Mario Bressi, l’uomo che ha ucciso i suoi due figli gemelli di 12 anni nella loro casa di villeggiatura in Valsassina e poi si è tolto la vita, ha inviato tra le 2.00 e le 3.00 di ieri alla moglie, Daniela Fumagalli. L’ultimo dei messaggi, da quanto emerge dalle indagini, sarebbe in realtà una lunga lettera in cui l’uomo, 45 anni lancia pesanti accuse alla moglie ritenendola colpevole di aver rovinato la loro famiglia.