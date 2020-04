Un nuovo studio scientifico dimostra che le misure sanitarie e la chiusura adottate sin da gennaio dalla Cina hanno contribuito a un efficace contenimento dell’epidemia di coronavirus sul suo territorio, scongiurando oltre 1,4 milioni di potenziali contagi e almeno 56.000 decessi stimati. La ricerca, pubblicata sulla rivista Journal of Population Economics, condotta dal professor Xi Chen, docente alla Yale School of Public Health e presidente della China Health Policy & Management Society, offre un modello delle trasmissioni locali e interurbane del nuovo coronavirus in Cina nell’arco di tempo tra il 19 gennaio e il 29 febbraio.