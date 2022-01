La scorsa settimana il ministero degli Esteri canadese è stato colpito da un attacco informatico che impedisce ancora ai diplomatici di accedere a determinati servizi online. Lo hanno confermato le agenzie federali per la sicurezza informatica.

Il giorno dopo l’attacco, avvenuto il 19 gennaio, l’agenzia canadese ha avvertito che le infrastrutture sensibili necessitano di difese più forti contro le «minacce informatiche sponsorizzate dallo stato russo». Tuttavia, ieri il governo canadese ha affermato di non conoscere l’origine del cyber attacco. «Non vi è alcuna indicazione che altri dipartimenti governativi siano stati colpiti», ha detto in una nota il Treasury Board of Canada, che gestisce le operazioni del governo.