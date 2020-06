È bufera sul ministro per l’Edilizia e le Comunità locali britannico, Robert Jenrick, che rischia di doversi dimettere come affermano in prima pagina il Guardian e il Times.

Il componente del governo conservatore è accusato di essere intervenuto di autorità in favore di un grande costruttore e donatore dei Tories, Richard Desmond, favorendo una concessione edilizia per la realizzazione di un vasto complesso residenziale da un miliardo di sterline nell’est di Londra: 1500 appartamenti nella zona di Isle of Dogs.

Nuovi documenti ed email, i cui dettagli sono stati pubblicati dalla stampa del Regno, dimostrerebbero i legami intercorsi tra il ministro e l’imprenditore.

Il partito laburista ha definito «esplosive» le ultime rivelazioni e invoca le dimissioni di Jenrick. Mentre il premier conservatore Boris Johnson gli conferma la fiducia, almeno per ora, e considera chiuso il caso dopo le spiegazioni rese dal ministro alla Camera dei Comuni. Spiegazioni che però non includevano il nuovo materiale emerso sulla vicenda.