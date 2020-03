Secondo Caixin sono 5.000 le urne fornite questa settimana in un solo giorno all’agenzia mortuaria Hankou, una delle otto di Wuhan. In totale, le otto agenzie avrebbero cominciato a consegnare dal 23 marzo 3.500 urne al giorno ai familiari delle vittime. Tutto per poter terminare il lavoro entro il 3 di aprile, il giorno in cui in Cina si celebrano i defunti.