Gli anticorpi utilizzati sono bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab. «Questi risultati - si legge - forniscono ulteriori dati sull’efficacia e sulla sicurezza che supportano l’utilizzo del dosaggio che recentemente ha avuto l’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti oltre che il parere scientifico positivo da parte del Committee for Medicinal Products for Human (CHMP) dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA).