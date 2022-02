Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato, in un tweet, di aver parlato «degli eventi delle ultime ore» con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e che ha in programma di parlarne con il primo ministro britannico Boris Johnson.

«Il riconoscimento dei due territori separatisti in Ucraina è una lampante violazione del diritto internazionale, dell’integrità territoriale ucraina e degli accordi di Minsk. L’UE e i suoi partner reagiranno con unità, fermezza e determinazione». Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio UE Charles Michel.

«La decisione è chiaramente in violazione del diritto internazionale ed è una flagrante violazione della sovranità e dell’integrità dell’Ucraina», ha sottolineato il premier britannico. Inoltre ha aggiunto che in questo modo Putin disconosce gli accordi di Minsk e che ci si trova di fronte «all’ennesima indicazione che le cose si stanno muovendo nella direzione sbagliata in Ucraina’’.

Johnson ha annunciato che intende parlare urgentemente con i Paesi alleati, a partire dalla questione delle nuove sanzioni contro Mosca. «E’ chiaro che dovremo iniziare ad applicare quanta più pressione possibile» in quanto «è difficile vedere come questa situazione possa migliorare’’. Alla fine della conferenza stampa convocata per annunciare i piani per la convivenza con la COVID-19 in Inghilterra, ha affermato: «Vi lascio per chiamare il presidente Zelensky e trasmettergli naturalmente il sostegno del Regno Unito all’Ucraina».