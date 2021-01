«Se in Cina qualcuno avesse evitato di fare fot*** esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di altro». Lo ha detto il senatore leghista Matteo Salvini durante la trasmissione «Mezz’ora in più» in onda sui RAI 3, aprendo un accesso scambio di battute con la conduttrice Lucia Annunziata. «Non è provato» risponde la giornalista, mentre l’ex ministro insiste: «È agli atti. Che sia uscito da un laboratorio di Wuhan, ci ritroviamo qua e ne parliamo: è evidente che il virus è partito da Wuhan». «Non mi porti su terreni scivolosi, semplicemente perché non abbiamo la prova: è evidente che è partito dalla Cina, ma non abbiamo la prova che sia nato così», ribatte la annunziata. Salvini, poi aggiusta il tiro: «Non voglio dire che lo abbiano fatto apposta. È partito dalla Cina e per 4 mesi, che sono stati devastanti, hanno taciuto». Il video è diventato virale ed è subito scoppiata la polemica, in quanto ad oggi la scienza ritiene che il «Sars-CoV-2 si è originato attraverso processi naturali». Lo studio è stato pubblicato lo scorso 17 marzo su Nature Medicine, e al momento non esistono studi riconosciuti dalla comunità scientifica e che dimostrino la creazione del coronavirus in laboratorio.