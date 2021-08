«Dovremo metterci in contatto con le autorità a Kabul, chiunque siano, i talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo parlarci, per discutere ed evitare un disastro migratorio e una crisi umanitaria», oltre che «evitare che torni il terrorismo». Lo ha detto l’alto rappresentante della politica estera dell’UE, Josep Borrell, al termine del Consiglio affari esteri.

«Non è questione di riconoscimento ma di avere a che fare con loro. Se vogliamo che i 400 del nostro staff locale raggiungano l’aeroporto dobbiamo parlare con i talebani, altrimenti diventa difficile per loro arrivare in aeroporto», ha dichiarato Borrell. «Quindi dobbiamo confrontarci ma dobbiamo restare vigili sul rispetto degli impegni internazionali così come hanno fatto i governi afghani degli ultimi 15 anni», ha aggiunto.

Intanto, il portavoce del talebani ha assicurato durante una conferenza stampa a Kabul che l’Afghanistan non sarà più un centro per la coltivazione del papavero da oppio o per il business della droga. Aggiungendo che il nuovo governo avrà bisogno del sostegno internazionale per promuovere un’alternativa alla coltivazione del papavero.

E rispondendo ad una domanda sul rischio che l’Afghanistan dia asilo a foreign fighters o ai terroristi di al Qaida, il portavoce Mujahid ha detto: «Il suolo afghano non sarà utilizzato contro nessuno, possiamo assicurarlo».

Gli USA non chiudono ai talebani: «Dipende da loro»

Gli USA per ora non chiudono ai talebani. Anzi, fanno una cauta apertura, condizionata al loro comportamento. Il primo segnale non arriva da Joe Biden, che con il suo discorso alla nazione non è riuscito a placare le polemiche per l’umiliante e caotica debacle finale, ma dal dipartimento di Stato americano.

«Per quanto riguarda la nostra posizione verso un qualsiasi futuro governo afghano, essa dipenderà dal comportamento di questo governo, dal comportamento dei talebani», ha spiegato il portavoce del dipartimento Ned Price ai giornalisti. «Un futuro governo che preservi i diritti fondamentali del suo popolo, compresa la metà della sua popolazione, ossia le sue donne e le sue ragazze, che non offra rifugio ai terroristi, è un governo con cui potremmo lavorare», ha aggiunto poche ore prima dei messaggi apparentemente rassicuranti lanciati dai leader degli «studenti» afghani nella loro prima conferenza stampa.

Del resto gli americani non hanno incluso i talebani nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere e hanno continuato a mantenere contatti con i loro leader a Doha e a Kabul, se non altro per garantire la sicurezza del ritiro e delle operazioni di evacuazione. Contatti in parte «costruttivi», ha ammesso Price, avvisando però che «ancora una volta, con i talebani, noi osserveremo il loro comportamento piuttosto che le loro parole».

Il Pentagono, dal canto suo, ha assicurato che da parte degli insorti non c’è stata «alcuna ostilità» all’aeroporto di Kabul, dove 4’000 soldati statunitensi hanno ripristinato la sicurezza e la piena operatività dello scalo, che verrà usato per evacuare nelle prossime settimane oltre 30 mila tra cittadini americani e afghani alleati, quest’ultimi da ospitare in tre basi militari in USA.

Pur avendoli esclusi dalle riserve del governo afghano negli USA, la Casa Bianca insomma non vuole tagliare i ponti con i talebani. Tanto più ora con le aperture di rivali strategici come la Russia e soprattutto la Cina, che secondo Biden «adorerebbero che gli Stati Uniti continuassero a consacrare indefinitamente miliardi di dollari e la loro attenzione alla stabilizzazione dell’Afghanistan».

Ma il commander in chief è ancora in piena bufera, anche dopo aver difeso a spada tratta la sua decisione, scaricando la responsabilità di un collasso così «rapido» e «caotico» solo sull’inettitudine delle autorità locali. Ed ora comincia a pagare un dazio politico salato, perdendo il consenso della maggioranza dell’opinione pubblica, crollato dopo le imbarazzanti e drammatiche immagini sull’entrata vittoriosa dei talebani a Kabul e la fuga caotica di americani e afghani all’aeroporto della capitale. Secondo un sondaggio condotto da Politico e Morning Consult dal 13 al 16 agosto, solo il 49% degli elettori sostiene la sua decisione di lasciare il Paese, contro il 69% in aprile, quando il presidente aveva annunciato che tutte le forze Usa sarebbero uscite entro l’11 settembre, 20. anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle. Per gli americani, l’immagine del Paese sembra contare ancora.

«Il Canada non riconoscerà un governo dei talebani»

Messaggio contrario invece quello arrivato dal Canada, che «non riconoscerà un governo dei talebani». Lo ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau.

Il Canada «non ha intenzione di riconoscere un governo talebano», ha detto oggi il primo ministro Justin Trudeau, mentre la comunità internazionale sta valutando le future relazioni con il gruppo fondamentalista che ha preso il potere in Afghanistan.

«Quando erano al potere 20 anni fa, il Canada non ha riconosciuto il loro governo. Hanno rovesciato e sostituito con la forza un governo eletto e hanno formato un gruppo terroristico, secondo la legge canadese», ha detto Trudeau a margine di una conferenza stampa in Ontario per la campagna elettorale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata