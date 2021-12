Migliaia di sudafricani si sono recati oggi alla cattedrale di San Giorgio a Città del Capo per rendere omaggio all’arcivescovo Desmond Tutu, icona anti-apartheid morto all’età di 90 anni.

«Il suo significato supera i confini dell’essere anglicano», lo ha ricordato Brent Goliath scoppiando in lacrime fuori dall’antico edificio in pietra. L’uomo ha raccontato all’AFP di essere stato un chierichetto e di aver incontrato Tutu diverse volte. «Ero scioccato stamattina quando ho sentito della sua morte. Ringrazio Dio che sia vissuto», ha detto asciugandosi gli occhi mentre deponeva un mazzo di fiori sotto la foto di Tutu.

Padre Michael Weeder, decano della cattedrale, passeggiava su e giù nel cortile rispondendo alle telefonate e parlando con la gente poco dopo la messa della domenica mattina. «È morto di una morte santa», ha commentato. Nonostante la perdita, ha aggiunto, «è un sollievo per la famiglia perché padre Desmond ha sofferto molto nelle ultime settimane».

Tra coloro che hanno reso omaggio a Tutu c’era Miriam Mokwadi, un’infermiera in pensione di 67 anni, che ha affermato che il premio Nobel «è stato un eroe per noi, ha combattuto per noi. Siamo liberi grazie a lui. Se non fosse stato per lui, probabilmente saremmo stati persi come Paese. Era semplicemente un uomo buono», ha aggiunto Mokwadi stringendo la mano di sua nipote. Daphney Ramakgopa, 58 anni, impiegato del governo locale, ha parlato del lutto che l’intera nazione sta vivendo. «Lo consideravamo il consigliere di tutti in questo Paese, in particolare dei nostri politici», ha osservato.

Molti ricordano Tutu non solo per il suo ruolo nella lotta all’apartheid, ma anche per come ha continuato ad incalzare i governi democratici, denunciando costantemente la corruzione nell’African National Congress al potere. «Non credo ci sia rimasto nessuno con quel senso morale» oggi in Sudafrica, ha detto Aki Khan, un tecnico di 64 anni veterano della lotta all’apartheid, «ma credo che il suo messaggio sia arrivato ai giovani».

Gli omaggi

«La sua vita è stata un regalo. Brillante ed eloquente, determinato e con un buon senso dello humor», l’arcivescovo Desmond Tutu aveva una «fede incrollabile nella decenza di tutti. Rappresentava lo spirito di Ubuntu: ‘‘io sono perché noi siamo’’. Uno spirito che lo ha spinto a combattere per la sua libertà e poi per la riconciliazione». Lo afferma l’ex presidente Usa Bill Clinton commentando la morte di Tutu. L’arcivescovo sudafricano ha «cercato la riconciliazione e non la vendetta, ed era in grado di tirare fuori dagli altri il meglio».

«Desmond Tutu era un mentore, un amico e una bussola morale per me e per molti altri. Spirito universale, Tutu si è battuto per la liberazione e la giustizia nel suo Paese, ma era anche preoccupato per l’ingiustizia altrove. Non ha mai perso il suo senso dell’umorismo e la sua volontà di cercare un lato umano nei suoi avversari. A me e Michelle mancherà molto». Lo afferma Barack Obama in merito alla morte dell’arcivescovo Desmond Tutu.

Papa Francesco è rimasto «addolorato nell’apprendere della morte dell’arcivescovo Desmond Tutu» e «offre sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari». Lo si legge in un telegramma di cordoglio inviato a nome del Papa dal card. Pietro Parolin al nunzio in Sudafrica mons. Peter Bryan Wells. «Consapevole del suo servizio al Vangelo tramite la promozione dell’uguaglianza razziale e la riconciliazione nel suo nativo Sudafrica», il Pontefice «affida la sua anima all’amorevole misericordia di Dio Onnipotente». «Su tutti quelli che piangono la sua scomparsa» Francesco invoca «le divine benedizioni della pace e della consolazione».

«Premio Nobel per la pace nel 1984, Desmond Tutu ha consacrato la sua vita ai diritti umani e all’uguaglianza dei popoli. La sua lotta per la fine dell’apartheid e per la riconciliazione sudafricana resterà nella nostra memoria». Lo ha twittato il presidente francese Emmanuel Macron, ricordando l’arcivescovo morto oggi.

«La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è nuovo capitolo del dolore nell’addio della nostra nazione a una generazione di sudafricani straordinari che ci hanno consegnato in eredità un Sudafrica liberato», ha scritto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa commentando la morte del Nobel per la Pace. Ramaphosa lo definisce «patriota senza pari, leader di principi ma anche pragmatico che ha dato un vero significato alla dottrina biblica che la fede senza l’azione è morta». Anche «uomo di straordinario intelletto, integrità e irriducibile volontà», dotato di «tenerezza e vulnerabilità nella sua compassione».

«Sono profondamente rattristato di apprendere della morte dell’arcivescovo Desmond Tutu», ha scritto in un messaggio su Twitter il primo ministro britannico, Boris Johnson. L’inquilino di Downing Street lo definisce «figura cruciale nella lotta contro l’apartheid e per la creazione di un nuovo Sudafrica». Il premier rende inoltre omaggio alla sua «leadership spirituale» e al suo «irreprimibile buon umore».

«Sono profondamente rattristata» per la morte di Desmond Tutu. Queste le parole della regina Elisabetta alla notizia della scomparsa dell’arcivescovo anglicano. È stato un «uomo che ha difeso instancabilmente i diritti umani in Sudafrica e in tutto il mondo». «Ricordo con affetto i miei incontri con lui e il suo grande calore e umorismo», ha scritto Elisabetta in una nota, aggiungendo che la sua morte «sarà sentita dal popolo del Sudafrica e da tante persone in Gran Bretagna, Irlanda del Nord e in tutto il Commonwealth, dove era molto amato e stimato».

Desmond Tutu è stato un’ispirazione per generazioni di tutto il mondo e una «voce incrollabile per i senza voce». Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ricordando la scomparsa dell’arcivescovo anglicano. «L’arcivescovo Tutu è stato una figura globale eminente per la pace e un’ispirazione per le generazioni di tutto il mondo», ha affermato Guterres in una dichiarazione, unendosi al coro di tributi a Tutu, la cui instancabile lotta contro l’ingiustizia ha aiutato la sua nazione a spezzare le catene del razzismo. «Durante i giorni più bui dell’apartheid, è stato un faro luminoso per la giustizia sociale, la libertà e la resistenza non violenta», ha detto Guterres.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador si è rammaricato oggi per la morte dell’arcivescovo anglicano sudafricano e Premio Nobel per la Pace 1984, Desmond Tutu, ricordando che in vita «non fu mai neutrale, ma si schierò sempre con gli oppressi». Ricordando il suo impegno contro il razzismo, via Twitter López Obrador ha citato una delle frasi più note del religioso, definita «concisa, ma forte e autentica». Il capo dello Stato messicano ha voluto citare Tutu quando disse: «Se vi mantenete neutrali in situazioni di ingiustizia, avete scelto di stare dalla parte dell’oppressore». La frase completa concludeva: «Se un elefante ha la zampa sulla coda di un topo e voi dite che siete neutrali, (vi assicuro che) il topo non apprezzerà la vostra neutralità».

Il coraggio e la forza morale di Desmond Tutu «hanno ispirato il nostro impegno a cambiare la politica americana nei confronti dell’Apharteid»: nella sua vita «ha seguito la sua chiamata spirituale a creare un mondo migliore e più libero». Lo afferma Joe Biden in merito alla morte dell’arcivescovo del Sud Africa. «La sua eredità trascende i confini e farà da eco nei decenni», aggiunge Biden.

