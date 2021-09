duro e puro tra i membri fondatori dei talebani, già stretto collaboratore del loro leader originario, il defunto mullah Omar, e inserito nella lista dei terroristi delle Nazioni Unite. Questo il biglietto da visita del mullah Mohammad Hasan (conosciuto anche come Mohammad Hasan Akhund, laddove akhund è un sinonimo di mullah), nominato primo ministro del nuovo governo degli studenti coranici.

Sebbene sia stato indicato da fonti di intelligence americane come «uno dei più incapaci e più irragionevoli leader dei talebani» e diversi osservatori ne abbiano sottolineato l’importanza come esponente religioso più che capo militare o leader politico, Mohammad Hasan ricopre da molti anni una carica di primaria importanza nel movimento degli studenti coranici come capo della Rahbari Shura (letteralmente il Consiglio della guida, vale a dire Consiglio direttivo).