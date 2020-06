Donald Trump blinda la Casa Bianca con un «muro». Ed è polemica sui social: il video che mostra la recinzione è virale e molti ironizzano. «Vuole costruire un muro», quello con il Messico, per «proteggere gli americani e costruisce un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dagli americani», è uno dei commenti. «Il sogno di Trump di costruire un muro diventa realtà», ironizzano altri. La recinzione è stata issata dopo le proteste degli ultimi giorni per George Floyd, l’afroamericano morto sotto la custodia della polizia. Resterà fino al 10 giugno, come afferma il Secret Service spiegando che l’area resterà chiusa per mantenerne la sicurezza e consentire allo stesso tempo manifestazioni pacifiche.

Nel frattempo un giudice ha stabilito una cauzione da un milione di dollari per i quattro ex agenti accusati dell’uccisione di George Floyd, prevedendo una somma più bassa (750 mila dollari) solo a certe condizioni, tra cui non lavorare più nelle forze dell’ordine e non avere alcun contatto con la famiglia della vittima.

A far discutere è anche la repubblicana Cynthia Brehm, con un post scandalo poi cancellato. «L’uccisione di George Floyd è stata una messa in scena solo per far apparire cattivo Donald Trump», ha scritto Brehm, presidente dei repubblicani della Bexar County, in Texas. Il governatore dello Stato Greg Abbott le chiede ora di dimettersi («Le sue parole sono disgustose, non c’è posto per lei nel partito repubblicano o sulla scena pubblica») e lo stesso fanno altri repubblicani del Texas. Brehm avrebbe però dichiarato che non intende farlo.

Intanto l’American Civil Liberties Union, una delle maggiori organizzazioni americane per la difesa dei diritti civili, fa causa a Donald Trump e al ministro della Giustizia William Barr per aver violato i diritti costituzionali dei manifestanti fuori la Casa Bianca, usando contro di loro i gas lacrimogeni. Lo riportano i media americani. L’uso dei gas lacrimogeni era legato alla necessità di allontanarli per consentire a Trump di recarsi a piedi alla chiesa di St. John.

Il «mea culpa» del New York Times

Il New York Times ha fatto mea culpa sull’«op-ed» del senatore repubblicano Tom Cotton che faceva appello all’uso delle forze armate per fermare le proteste seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte della polizia di Minneapolis. In un incontro con lo staff il responsabile delle pagine delle opinioni, James Bennet, ha ammesso di non avere letto il testo di Cotton prima della pubblicazione. Poco dopo il Times ha pubblicato una dichiarazione in cui si afferma che l’articolo del senatore «non è all’altezza degli standard del giornale».

«Un processo affrettato ha portato alla pubblicazione», ha detto la portavoce del Times Eileen Murphy: «Di conseguenza esamineremo cambiamenti sia nel breve sia nel lungo periodo per includere un rafforzamento delle nostre operazioni di controllo dei fatti e per ridurre il numero degli op-ed che pubblichiamo».

L’articolo di Cotton aveva provocato una rivolta nella redazione del New York Times. Decine di giornalisti l’avevano criticato sui social media nonostante la politica del giornale imponga di non postare commenti di parte o prendere posizione sui fatti del giorno. Molti di loro avevano reagito con un post collettivo: «Pubblicare Cotton mette lo staff nero del New York Times in pericolo».

