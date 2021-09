Il musicista no vax morto di COVID: «Ho creduto a informazioni distorte, vaccinatevi»

«Se non ti sei ammalato, non pensi che ti ammalerai, quindi ascolti le teorie no-vax», aveva detto in un’intervista alla BBC ripresa su molti social media. E poi il componente del duo chiamato ‘The Chameleonz’ aveva aggiunto: «Quando senti di non avere abbastanza fiato per poter respirare, quella è la sensazione più spaventosa del mondo». Lui stesso ha ammesso di aver creduto alle informazioni distorte e complottiste che circolavano su internet e in base a quelle deciso di non vaccinarsi. Per poi, durante il ricovero, quando vedeva che la sua salute stava peggiorando irrimediabilmente, lanciare un appello alla vaccinazione rivolto alla sua famiglia e a «chiunque».