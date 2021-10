Doppietta danese al The World’s Best Restaurant 2021 con il Noma di Copenaghen dello chef René Redzepi premiato oggi ad Anversa, in Belgio, come il migliore al mondo, seguito al secondo posto dal conterraneo ristorante Geranium di Copenaghen. Al terzo posto si piazza l’Asador Etxebarri di Atxondo (Spagna).

Il premio è stato assegnato da una giuria di oltre 1000 esperti indipendenti del mondo della gastronomia, da chef internazionali, giornalisti gastronomici e gastroturisti.

Il Noma, dopo aver conquistato la vetta del premio internazionale dedicato ai migliori ristoranti del mondo nel 2010, 2011, 2012 e 2014, ottiene anche il riconoscimento The Best Restaurant in Europe 2021.

Il ristorante danese, che sale sul gradino più alto della classifica dalla seconda posizione del 2019, prende il posto del ristorante Mirazur (Francia), vincitore della scorsa edizione e oggi promosso nella Hall of Fame dei ristoranti Best of the Best.

La lista 2021 dei migliori ristoranti del mondo include locali di 26 Paesi: Spagna e Stati Uniti sono in testa alla classifica di The World’s 50 Best Restaurants con sei ristoranti ciascuno. L’Italia è rappresentata con quattro ristoranti.

La graduatoria non comprende alcun ristorante in Svizzera, tuttavia nella Top 100, come unico locale elvetico, ritroviamo al 59esimo posto lo Schloss Schauenstein di Fürstenau (GR) dello chef Andreas Caminada.

