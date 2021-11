Da una parte l’esercito polacco, dall’altra i militari bielorussi. In mezzo, migliaia di migranti. Che rimangono bloccati al confine, con temperature sotto lo zero e senza un abbigliamento adeguato all’inverno. La guerra di nervi tra l’Unione europea e il presidente Lukashenko si protrae ormai da settimane, senza che si intraveda una fine. Lunedì, il Consiglio degli Affari esteri ha approvato nuove sanzioni contro il Governo di Minsk. Da parte sua, Lukashenko minaccia di rispondere: «Pensano che io stia scherzando. Che sia una minaccia vuota. Niente del genere, combatteremo. Abbiamo raggiunto il limite e non c’è spazio per una ritirata».

Il legame con Putin

Una situazione «confusa, di stallo», la definisce Nello Scavo, inviato di Avvenire, tornato recentemente dal confine tra la Lituania e la...