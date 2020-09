«Il nuovo piano della Commissione UE sui migranti non avrà vita facile»

La proposta di riforma del Regolamento di Dublino presentata mercoledì 23 settembre dalla Commissione UE, con nuove direttive su migranti e asilo, è già stata criticata in ambito europeo ma anche da parte africana. Abbiamo intervistato Luca Barana, ricercatore dell’Istituto Affari Internazionali che si occupa di rapporti tra Unione europea e Paesi africani.

La Commissione UE ha spiegato come verranno trattati i migranti che giungeranno in Europa ma non ha detto nulla su cosa l’Unione europea sta facendo per migliorare le condizioni quadro dei Paesi africani dai quali i migranti fuggono. Cosa può dirci a tale proposito?

«L’utilizzo dei fondi per la cooperazione allo sviluppo con l’obiettivo di ridurre i flussi migratori è una materia molto controversa. Al momento è appena stato approvato il...