La diciannovesima trave in acciaio, che chiude il tracciato sul versante Est del ponte di Genova (chiamato ponte Morandi come l'ingegnere che l'aveva concepito, Riccardo Morandi, ndr), crollato il 14 agosto 2018 facendo 43 vittime, è rimasta in attesa, da ieri sera, appesa a fasci di cavi d’acciaio. La trave è ora pronta per arrivare nella sua posizione finale, a 40 metri d’altezza, tra le pile 11 e 12. L’ultimo metro e mezzo lo percorrerà oggi, a completamento dell’ultima campata.