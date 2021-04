Il nuovo «Studio Ovale» di Trump

Alle spalle, ai due lati della finestra, due immagini attaccate alla parete, una che ritrae l’Air Force One in volo e un’altra i visi dei presidenti americani scolpiti nella roccia del Mount Rushmore. Sulla scrivania una targa commemorativa che ricorda la costruzione del muro al confine col Messico. Il nuovo «Studio Ovale» di Donald Trump, in quella «Casa Bianca d’Inverno» di Mar-a-Lago divenuta ora la sua residenza permanente da ex presidente, rivela le cose per le quali il tycoon vuole si ricordi il suo mandato presidenziale, il 45esimo della storia americana.