Non ci sono più dubbi. Il cadavere della giovane ripescato nell’Adda a San Pietro, frazione di Berbenno in Valtellina (Sondrio), è di Hafsa, la 15.enne inghiottita dal fiume a Sondrio lo scorso 1 settembre mentre era in compagnia della cugina al Parco Bartesaghi, alla confluenza fra il corso d’acqua che attraversa la provincia e il torrente Mallero.

Per vincere l’afa opprimente di quel pomeriggio estivo, la ragazza voleva rinfrescarsi bagnandosi un poco le gambe. È invece scivolata e la corrente molto forte l’ha trascinata via in una manciata di minuti, sotto gli occhi atterriti e impotenti della cugina che subito lanciò l’allarme.

Nel tardo pomeriggio di ieri, all’obitorio dell’ospedale del capoluogo, è avvenuto il riconoscimento ufficiale da parte dei genitori. Poco prima una prima conferma che si trattasse del corpo di Hafsa, di cui dal giorno della scomparsa si erano perse le tracce, era giunta dagli accertamenti medico-legali e tecnico-scientifici effettuati dalla Polizia di Stato di Sondrio. I rilievi degli uomini del questore Angelo Re avevano già permesso di stabilire, con altissima percentuale, che il corpo senza vita fosse quello dell’adolescente, a lungo cercata anche dal padre che, ogni giorno, raggiungeva in bicicletta l’Adda per tuffarsi dentro e a poderose bracciate, magari anche rischiando la propria vita, secondo i Vigili del fuoco, scandagliare le acque limacciose del fiume che gli aveva rubato la figlia nel pieno della vita.

«Non mi fermo finché la trovo o il fiume me la restituisce», ripeteva disperato Ahmed Ben Dadud, 37 anni, operaio in una falegnameria. I soccorritori, per giorni e giorni, sono stati impegnati nelle ricerche promosse dalla Prefettura di Sondrio, guidata da Salvatore Pasquariello. Domenica la tragica svolta dopo la segnalazione di due pescatori che avevano notato un corpo galleggiare. I pompieri, con i canotti, hanno provveduto a ripescare la salma sfigurata per i tanti giorni in acqua. La conferma definitiva è stata quando anche papà e mamma, come poco prima le analisi della Scientifica alla presenza di un medico legale, hanno detto sì: «È la nostra bambina».

«La porteremo, appena sarà possibile dalle misure anti Covid, in Marocco e lì avrà il funerale e poi la sepoltura», ha spiegato papà Ahmed con le lacrime agli occhi all’uscita dalla Camera mortuaria dopo il triste momento dell’avvenuta identificazione di Hafsa.

