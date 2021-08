«Dobbiamo portare rifornimenti nel Paese - ha affermato McGroarty - non solo in termini di cibo, ma anche di forniture mediche, di rifugi. Abbiamo bisogno di soldi e ne abbiamo bisogno ora».

Mentre continua il caos all’aeroporto di Kabul, i responsabili delle organizzazioni umanitarie sono profondamente preoccupati per come potrebbe evolvere la situazione umanitaria in tempi brevi. «Se tarderemo per le prossime sei o sette settimane, inizierà a diventare troppo tardi. La gente non ha niente. Dobbiamo portare il cibo adesso e portarlo alle comunità delle province, prima che le strade siano bloccate dalla neve», ha spiegato la funzionaria Onu parlando da Kabul.