«Il Pakistan espellerà l’ambasciatore francese entro due o tre mesi, non nominerà un suo ambasciatore in Francia e boicotterà tutti i prodotti francesi».

E’ quanto stabilisce l’accordo - cui l’Agenzia di stampa italiana ANSA ha acquisito una copia - firmato dal premier Imran Khan e dai ministri dell’Interno e degli affari religiosi raggiunto dal governo con i leader del movimento fondamentalista islamico Tehreek-i-Labbaikh (Tlp) che da due giorni ha mobilitato migliaia di manifestanti in un sit-in per protestare contro la decisione del governo francese di pubblicare le vignette sul profeta Maometto.

Migliaia di manifestanti si sono sono radunati in sit-in per il secondo giorno consecutivo nella città di Rawalpindi, in Pakistan, per protestare contro la decisione del governo francese di pubblicare le vignette sul Profeta Maometto, chiedendo si espellere l’ambasciatore di Francia e di boicottare i prodotti francesi.