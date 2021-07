«Mai dire no al panda», recitava uno spot diventato virale una decina d’anni fa. E chi ha la forza di negare qualcosa a questi simpatici animali?

Teneri e rotondetti, i panda giganti fanno perdere la testa a grandi e piccini. Un fattore, quello estetico, probabilmente tra i motivi che hanno spinto la Cina a un forte impegno nella salvaguardia del plantigrado, per anni a rischio estinzione. Ora non più: proprio ieri il Paese asiatico ha annunciato che decenni di sforzi sono stati premiati, con il panda che finalmente entra nella lista delle specie «solamente» in stato di vulnerabilità. Mossa che segue, seppur a distanza di cinque anni, quella dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), che nel 2016 aveva rimosso l’urside dalla lista degli animali a rischio. Ma come si...