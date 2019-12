Papa Francesco ha abolito il «segreto pontificio» sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. È l’effetto del Rescriptum ex audientia pubblicato oggi - martedì - con cui si promulga un’istruzione «Sulla riservatezza delle cause». All’articolo 1 si prevede infatti che «non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti» in materia di abusi su minori, di cui nel Motu proprio «Vos estis lux mundi» e nelle norme «de gravioribus delictis».

La nuova Istruzione prevede anche, all’articolo 2, che «l’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti».

L’articolo 3 specifica che «nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza (...) al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte»: in sostanza, la soggezione di questi delitti al «segreto pontificio» viene fatta regredire al semplice «segreto d’ufficio» previsto a tutela della buona fama delle persone coinvolte.