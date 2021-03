Papa Francesco è appena giunto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. A breve è prevista la sua partenza per Baghdad, per il viaggio programmato di quattro giorni in Iraq, durante il quale il Pontefice, a Najaf, la città santa dei musulmani sciiti, incontrerà il grande ayatollah, Sayyd Ali Al-Husaymi Al-Sistani.