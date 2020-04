«Non abbiate paura, non temete: ecco l’annuncio di speranza. È per noi, oggi. Sono le parole che Dio ci ripete nella notte che stiamo attraversando». Così il Papa nell’omelia della veglia pasquale, nella Basilica di San Pietro. «Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza», ha affermato.

«E’ una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza - ha proseguito il Pontefice -. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli». «Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento - ha osservato -. Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare». «La speranza di Gesù è diversa - ha aggiunto Francesco -. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita».

«Perciò non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza - ha detto ancora -. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele». «Il buio e la morte non hanno l’ultima parola - ha concluso il Papa -. Coraggio, con Dio niente è perduto!».

