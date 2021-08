La polizia e i pubblici ministeri hanno comunque deciso di non sporgere denuncia contro il vescovo, a pochi giorni dalla scadenza per la decisione della Chiesa cattolica sul suo futuro, che ora è arrivata.

Il presule si è recato a Broome e ha interrogato dozzine di parrocchiani, personale della diocesi e volontari sullo stile di gestione del vescovo e sulla gestione finanziaria. In linea con i protocolli della Chiesa, non ha indagato però sulle accuse di cattiva condotta sessuale, per non complicare il processo di polizia.