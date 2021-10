Il Papa esorta a «seguire la guida» dei più piccoli nell’affrontare la sfida climatica e non solo. Nel testo inedito, prefazione all’e-book «Laudato sì Reader. An Alliance of Care for Our Common House», pubblicato dal «Corriere della Sera» alla vigilia della Cop26, Francesco spiega come «le crisi» siano «anche finestre di opportunità», «per riconoscere e imparare dagli errori del passato», per «cambiare le cattive abitudini».