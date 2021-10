L’intervista

Con l’attivista Vladimir Luxuria abbiamo parlato di diritti LGBTQ+ in Italia, e non solo: «I VIP temono per la loro carriera e non fanno coming out, soprattutto nel calcio» - Sulla cancel culture: «Alcuni film vanno criticati, ma non censurati: da piccola mi sentivo morire per le battute contro gli omosessuali»