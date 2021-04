Vietato spostarsi tra Regioni, consentito volare all’estero. È questo il nuovo paradosso con cui sono confrontati gli italiani in vista delle vacanze pasquali e denunciato a gran voce negli scorsi giorni dal presidente di Federalberghi Barnabò Bocca. La situazione creatasi nella Penisola sta generando parecchi malumori tra le associazioni di categoria a fronte della decisione del Governo Draghi di consentire ai cittadini italiani di viaggiare all’estero per turismo, ma vietare agli stessi la possibilità di spostarsi all’interno del Paese superando di fatto i confini regionali. O meglio, i confini comunali, dal momento che tutta Italia è stata colorata di rosso per le festività pasquali.

La difficoltà principale per gli albergatori - ma non solo - è tentare in qualche modo di districarsi tra le varie ordinanze ministeriali che continuano a cambiare i piani delle tanto attese riaperture. L’ultima in ordine cronologico è quella sottoscritta martedì dal ministro della Salute Roberto Speranza che impone il tampone obbligatorio alla partenza e quarantena di 5 giorni al rientro con un ulteriore test. Chi è partito nei giorni scorsi, quindi, si troverà la quarantena come regalo di bentornato in patria.

Riassumendo il tutto, gli italiani possono sì andare in vacanza in Spagna, ma non possono spostarsi, ad esempio dalla Lombardia alla Liguria, per soggiornare in qualche albergo e godersi un paio di giorni di ferie. La morale di questa triste storia è presto detta: gli albergatori sono costretti ad assistere inermi al «funerale del settore».

Per capire esattamente che aria si respira tra gli operatori del settore d’oltreconfine e a quali strategie stanno lavorando per tentare di attirare i vicini di casa nella Penisola, come svizzeri, francesi o tedeschi, in vista dell’estate abbiamo interpellato direttamente il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara.

Qual è stata la prima reazione al paradosso del correttivo ministeriale che consente gli spostamenti all’estero ma non quelli tra Regioni? È una strategia per scoraggiare gli italiani oppure un «contenito» nato dalla bufera di critiche degli albergatori?

«Non siamo per niente contenti perché è una toppa peggio del buco. Avevamo chiesto una cosa semplice e ragionevole: se qualcuno ha stabilito che le persone vaccinate o che si sono sottoposte a un tampone con esito negativo possono viaggiare perché meno esposte a rischi o potenzialmente meno contagiose rispetto ad altre, allora le medesime possono viaggiare anche in Italia. Se non c’è il rischio di andare alle Baleari non ci sarà neanche il rischio di andare a Roma. La decisione del Governo ci sembrava illogica prima e aver messo questo correttivo con la quarantena di 5 giorni al rientro non sembra aver cambiato le cose. Paradossalmente le regole dicevano che se io da Roma avessi voluto andare in vacanza a Palermo non l’avrei potuto fare direttamente, ma avrei potuto volare da Roma, fare scalo a Parigi e andare a Palermo. Sbagliata la regola, sbagliato anche il rimedio».

Che scenario si trova davanti il turista svizzero che vuole passare le vacanze di Pasqua in Italia?

«Il turista svizzero non verrà in Italia senza aver prenotato un albergo. Siamo attrezzati per accoglierli e ci sono alcune aziende aperte, ma la maggioranza purtroppo sarà chiusa. Potrà sicuramente godere di luoghi e città molto poco affollati, e questo potrebbe essere anche un vantaggio, dipende dai punti di vista. Sarà comunque un’esperienza diversa per chi vuole godersi una meritata vacanza».

Quali prospettive avete per l’estate?

«Ci aspettiamo un’estate un po' più lunga di quella dell’anno scorso. Auspichiamo che dai primi di giugno ci si possa mettere in movimento per le vacanze, ma sono scettico nei confronti di chi parla di sold out questa estate, anche perché abbiamo il 50% di presenze di turisti stranieri ogni anno e sappiamo che da parte di alcuni mercati ci vorrà del tempo prima che si riparta. Certe mete sono destinate purtroppo ancora a soffrire. Quest’anno abbiamo tenuto il mese di gennaio e febbraio completamente chiusi, mentre l’anno scorso avevamo lavorato abbastanza bene da gennaio fino al 23 febbraio. Paradossalmente siamo l’unico settore in cui il 2021 va molto peggio rispetto al 2020. Abbiamo avuto la conferma in questi giorni: fino agli inizi di maggio saremo tutti chiusi. Non sarà un anno di ritorno alla normalità, bensì un anno di lenta transizione verso la normalità».

Avete già pensato a delle strategie per attirare i vostri vicini di casa come gli svizzeri, i tedeschi e i francesi oppure vi aspettate soprattutto un turismo indigeno?

«È prevedibile che continuerà ad esserci una prevalenza di turismo domestico, ma il vicinato è così forte che i turisti provenienti dalla Svizzera, dalla Francia o dall’Austria possono essere assimilati a spostamenti domestici dal punto di vista della vicinanza, della cultura e dell’affinità. Abbiamo visto nei giorni scorsi un leggero flusso dalla Francia verso la Liguria, ma non stiamo parlando di quei grandi numeri che salvano il bilancio dell’anno. Sono però piccoli segnali di una primavera turistica che vede sbocciare qualche fiore».

Quanti albergatori sono stati costretti a chiudere per colpa delle restrizioni dettate dalla pandemia e quanti sono in procinto di farlo?

«Per quanto riguarda la chiusura definitiva nessuno conosce la risposta perché la situazione è congelata: in Italia vige il divieto di licenziamento e c’è stata una buona copertura della cassa integrazione anche se con dei difetti iniziali e in itinere, ma nel complesso è stata un’operazione imponente di tutela sociale. Il banco di prova sarà quando le attività riapriranno, quanti di quelli che sono chiusi oggi - ovvero più dell’80% perché una parte è dovuta alla chiusura stagionale e una parte è dettata dalla COVID - riapriranno? È una domanda alla quale nessuno attualmente dà risposta. Ma se non si interviene con delle misure di sostegno reali, non come quelle messe in campo finora, molti non ce la faranno».

