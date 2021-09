Tutti gli individui hanno diritto a essere curati quali che siano i loro mezzi economici ed i paesi in cui vivono. È sulla base di questo principio che i governi dei Paesi più industrializzati del mondo, riuniti in quello che si chiama il G20, hanno varato ieri in Campidoglio il «Patto di Roma», un impegno solenne che ha un obiettivo preciso: fare in modo che davanti alla malattia non ci siano più esseri umani di serie A e di serie B, C, D o peggio. I ministri della salute del G20 affermano in una dichiarazione adottata all’unanimità «lavoreremo per contrastare la COVID-19, che è ancora un nemico insidioso, con un obiettivo preciso: agevolare la produzione dei vaccini e portarli in tutti i territori del mondo». Non può essere, infatti, che il 75% dell’intera produzione dei vaccini «sia acquistata...